La faentina Michela Liverani eletta Miss Curvyssima 2025

Al Numa Club di Bologna, sabato 1° marzo è andata in scena l’attesa ottava finale di Miss Curvyssima, il concorso dedicato alle donne curvy che vogliono sentirsi protagoniste, senza compromessi né etichette. In gara 30 finaliste, provenienti da tutta Italia, si sono battute con eleganza e grande professionalità. E’ stato molto complesso per la giuria tecnica, formata da esperti e giornalisti legati all’universo della moda curvy e dello spettacolo, premiare colei che meglio potesse rappresentare i valori del concorso, incarnando l’essenza di una bellezza libera da stereotipi.

Dopo 2 ore intense, condotte da Fabrizio CremoninI, storico conduttore del concorso, e Melania Melato, già Miss Curvyssima 2018, è arrivato il tanto atteso verdetto della giuria.

Miss Curvyssima 2024 è la ventenne faentina Michela Liverani, futura attrice cinematografica, che oltre alla fascia ha vinto anche uno shooting fotografico con il brand Rinascimento ed una partecipazione al catalogo dell’altro brand partner del concorso, Sophia Curvy.