Isia Faenza: Emanuela Fiori nuova presidente

Emanuela Fiori è la nuova presidente di ISIA di Faenza, ed entra in carica con effetto immediato per un triennio. “Sono molto onorata nell’assumere l’incarico – ha dichiarato – e in primo luogo voglio ringraziare l’On. Anna Maria Bernini, Ministro dell’Università e della Ricerca, per la fiducia dimostrata nel nominarmi. Credo profondamente nell’importanza che gli Istituti di Alta Formazione Artistica rivestono nel panorama universitario italiano. L’ISIA di Faenza è un luogo dove le giovani generazioni possono coniugare le loro inclinazioni artistiche con la concretezza di una futura professione. Lo studio dei materiali più innovativi e delle tecniche finalizzato ai tanti campi del Design contemporaneo (dal design del prodotto ceramico a quello ambientale, dalla comunicazione alla moda), costituisce un bagaglio imprescindibile per coloro che intendono non fermarsi all’accezione teorica dell’arte, ma applicarla in tutti quegli aspetti necessari alla contemporaneità”.

La neo presidente ha inoltre sottolineato che “Faenza è storicamente riconosciuta come uno dei centri più importanti della produzione ceramica e l’ISiA è parte integrante di questa storia fin dalla sua costituzione negli anni Ottanta. Proprio ai lungimiranti padri fondatori dell’Istituto Bruno Munari, Carlo Zauli e Andrea Emiliani va il mio pensiero al momento di assumere questa carica, nel cui esercizio cercherò di mettere a disposizione l’esperienza acquisita durante gli anni di Direzione del Museo Nazionale di Ravenna. Un vivo ringraziamento poi a chi mi ha preceduto nella presidenza: a Giovanna Cassese, per due mandati figura di prestigio nazionale per l’Istituto, e a Massimo Bucci, che con la sua esperienza imprenditioriale ha messo in relazione gli studenti con la realtà industriale del territorio. Insieme alla Direttrice Maria Concetta Cossa, al corpo docente, al Consiglio di Amministrazione, e con il supporto dello staff amministrativo cercherò di accrescere le opportunità dell’ISIA, operando in costante rete con le prestigiose istituzioni culturali faentine, da quelle statali, alle civiche e diocesane”.