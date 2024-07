Investimenti per quasi 1,4 milioni sul Tecnopolo di Faenza per sviluppare la ricerca

Un importante passo avanti per la sede di Faenza del Tecnopolo di Ravenna. La Regione Emilia-Romagna ha infatti recentemente approvato il progetto che trasformerà il Tecnopolo faentino, il ‘Parco Scientifico e Tecnologico Torricelli’, stanziando 1 milione e 348 mila euro per potenziare le infrastrutture dedicate alla ricerca e all'innovazione.

L'intervento, che sarà realizzato in via Granarolo 62, prevede la riqualificazione e la ridistribuzione degli spazi interni già esistenti anche dal punto di vista energetico, cosa che renderà i luoghi maggiormente accoglienti e funzionali per le nuove destinazioni. Tutto questo sarà a beneficio degli enti che in quell’area opereranno: Romagna Tech, Ciri Mam, Dipartimento di Chimica Industriale con il Corso di laurea di Chimica dei materiali e il neonato C-Hub, raggruppamento di imprese ed enti di ricerca per lo sviluppo dei materiali compositi e ceramici.

Il progetto è stato candidato al Bando per il potenziamento infrastrutturale dei Tecnopoli dell'Emilia-Romagna, promosso dalla Regione Emilia Romagna, nell'ambito del Programma Regionale Fesr 2021-2027. Il Comune di Faenza ha partecipato al bando in partenariato con l'Università di Bologna e Cifla - Fondazione Flaminia, soggetto gestore del Tecnopolo di Ravenna.

I dettagli del progetto

L'intervento, che sarà realizzato nell'immobile di via Granarolo 62, lungo il Naviglio, prevede tra l’altro, la ridistribuzione di alcuni ambienti già esistenti con l’individuazione di nuovi spazi che diventeranno più accoglienti e fruibili dedicati a laboratori di ricerca; ci saranno inoltre interventi di efficientamento energetico per la riduzione dei consumi, la messa a norma degli impianti e l'adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza e accessibilità.

In particolare, nei nuovi spazi individuati troveranno posto i laboratori per il C-HUB, gestiti da CIRI MAM, il Centro Interdipartimentale per la Ricerca Industriale dell'Università di Bologna che opera nei settori della Meccanica Avanzata e dei Materiali, dedicati al settore dei materiali compositi e del manufacturing avanzato per la sostenibilità. Il progetto è stato elaborato con la collaborazione di tutti i partner del C-HUB. I lavori saranno avviati entro la fine dell'anno e si concluderanno entro il 2026.