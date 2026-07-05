Interventi migliorativi alla scuola primaria di Fognano

Volgono al termine i lavori di efficientamento energetico alla scuola primaria ‘Papa Giovanni XXIII’ di Fognano. L’intervento, ormai alle battute finali, consentirà di migliorare il comfort degli ambienti scolastici, ridurre i consumi energetici e rendere l’edificio più sostenibile dal punto di vista ambientale. Realizzato nell’ambito della Strategia territoriale Atuss dell’Unione della Romagna Faentina e finanziato attraverso il Programma Regionale Fesr Emilia-Romagna 2021-2027, il progetto ha comportato un investimento complessivo di 324mila euro.

Le opere hanno interessato la realizzazione del cappotto termico, l’isolamento del tetto, il rifacimento del manto di copertura e l’installazione di un impianto fotovoltaico da 10 kW. Questi interventi permetteranno di migliorare l’efficienza dell’edificio di due classi energetiche, passando dalla classe E alla C, con una riduzione del 46% dei consumi energetici e del 47% delle emissioni di CO2.

«Investire nelle scuole – sottolinea in proposito il sindaco di Brisighella, Massimiliano Pederzoli – significa investire nel futuro della nostra comunità. Con questo intervento rendiamo la scuola di Fognano maggiormente efficiente, più sostenibile e soprattutto più confortevole per chi vive il plesso, ovvero i bambini e il personale scolastico. Continueremo a dedicare attenzione agli edifici scolastici, affinché possano offrire ambienti sempre più accoglienti, sicuri e salubri, capaci di garantire le migliori condizioni per la crescita e l’apprendimento dei nostri ragazzi».