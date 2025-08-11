Incidente in A14 tra Forlì e Faenza: lunga coda in corsia nord

Un grave incidente stradale questa mattina sull’autostrada A14 in corsia nord al km 68 tra Forlì e Faenza, a 3,5 km dal casello di Faenza. Un tamponamento che ha visto coinvolti tre mezzi pesanti ha provocato una lunga coda di 4 km. Il sinistro poco dopo le 12, con squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Forlì intervenuta per estrarre il conducente rimasto incastrato all’interno della cabina di uno dei mezzi e alla messa in sicurezza degli altri veicoli coinvolti. L’intervento ha causato importanti ripercussioni sulla viabilità; sul posto erano presenti la Polizia Stradale e il personale della società autostradale per la gestione del traffico.