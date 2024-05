Incidente in A14 tra Faenza e Imola: situazione in miglioramento

Intorno alle 16.30, sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Faenza ed Imola, verso Bologna, è stato risolto l’incidente precedentemente avvenuto al km 53, che aveva coinvolto due mezzi pesanti e tre autovetture. Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si segnalano 6 km di coda in diminuzione verso Bologna. Inoltre si segnalano 3 km di coda in diminuzione sulla D14 tra Ravenna ed il bivio con la A14 verso la A14.

L’incidente poco dopo le 15

Poco dopo le 15: sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Faenza e Imola, verso Bologna, si erano creati 7 km di coda per un tamponamento avvenuto al km 53, che aveva visto coinvolti due mezzi pesanti e tre autovetture. L’incidente aveva causato pesanti ripercussioni anche sulla D14, Diramazione per Ravenna, con 1 km di coda tra Ravenna ed il bivio con la A14, verso la A14. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.