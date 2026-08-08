Incidente in A14 tra Faenza e Forlì: il tragico bilancio è di una donna morta e 8 feriti

Ha avuto un bilancio tragico di una donna morta e 8 feriti l’incidente del primo pomeriggio di oggi nella corsia sud della A14. La squadra del distaccamento di Faenza, con il supporto di una squadra del comando di Forlì-Cesena, è intervenuta lungo l’autostrada A14 in corsia sud, poco dopo il casello di Faenza, per un incidente stradale che ha visto coinvolte 5 autovetture. Il personale dei Vigili del Fuoco ha effettuato l’estricazione dei feriti dai veicoli e la messa in sicurezza dei mezzi. Nel sinistro è stata accertata una donna deceduta e si registrano 8 feriti, tra cui 2 bambini. L’autostrada è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, gli agenti della Polizia e il personale di Autostrade.

Alle ore 16 circa è stato riaperto il tratto compreso chiuso a causa dell’incidente avvenuto all’altezza del km 66. Al momento, in corrispondenza dell’incidente, il traffico transita su una corsia e si registrano 5 km di coda. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3 Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Sono in corso le operazioni di distribuzione di acqua agli utenti in coda.