Incidente in A14 tra Faenza e Forlì: 3 km di coda in corsia sud

Un sabato molto difficile per i pendolari delle vacanze. Dalle 14 circa, sulla A14 Bologna-Taranto è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Faenza e Forlì verso Ancona a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 66 che ha visto coinvolte cinque autovetture. Al momento in corrispondenza dell’incidente il traffico è momentaneamente bloccato e si registrano 3 km di coda.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3 Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Sono in corso le operazioni di distribuzione di acqua agli utenti in coda. Agli utenti in transito diretti verso Ancona, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Faenza, si consiglia di percorrere la SS9 Via Emilia verso Cesena e rientrare in A14 a Forlì.