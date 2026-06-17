In giro per Faenza con un coltello dalla lama di quasi 20 centimetri: scatta la denuncia

I Carabinieri di Faenza hanno denunciato in stato di libertà un giovane incensurato del posto per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Durante un normale pattugliamento delle vie cittadine, i Carabinieri hanno proceduto al controllo del giovane. L'atteggiamento nervoso e sospetto mostrato dal ragazzo fin dai primi istanti ha spinto i militari ad approfondire l'accertamento e lo hanno quindi perquisito, trovandolo in possesso di un coltello a lama pieghevole della lunghezza complessiva di quasi venti centimetri, portato al seguito senza alcun giustificato motivo. Il coltello è stato immediatamente sequestrato ed il giovane, dopo essere stato accompagnato in caserma per le formalità di rito, è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria.