In fase di avvio nel Faentino due nuove comunità energetiche

In un contesto internazionale segnato da tensioni geopolitiche e instabilità dei mercati energetici, diventa sempre più evidente la necessità di rafforzare l’autonomia energetica dei territori attraverso lo sviluppo delle fonti rinnovabili e di modelli innovativi come le Comunità Energetiche.

È in questa direzione che si inserisce l’iniziativa promossa da Energia Romagna, il progetto di Legacoop Romagna nato per sviluppare una rete diffusa di comunità energetiche rinnovabili.

Domani alle 17.30, a Faventia Sales (via San Giovanni Bosco 1, Faenza), si terrà un incontro pubblico di presentazione rivolto a cittadini, imprese e associazioni del territorio.

L’appuntamento rappresenta un passaggio particolarmente significativo: nel territorio della Romagna Faentina sono infatti in fase di avvio due comunità energetiche: la Cer Faentina, che coinvolge Faenza centro e Castel Bolognese; la Cer Pianura Faentina, che interessa la zona di Faenza in prossimità dell’uscita autostradale, Solarolo, Reda e più in generale l’area a nord della città

Le comunità sono già in fase operativa, con impianti fotovoltaici allacciati alla rete e pronte a entrare pienamente in funzione. L’incontro sarà quindi l’occasione per presentare concretamente il progetto e raccogliere le adesioni di nuovi soci, sia consumatori sia produttori.

Durante l’incontro verranno illustrati: il funzionamento delle comunità energetiche rinnovabili, le modalità di adesione, i vantaggi economici per cittadini e imprese, le opportunità per chi vuole realizzare nuovi impianti fotovoltaici

Energia Romagna si configura come una piattaforma cooperativa territoriale unica, all’interno della quale vengono attivate progressivamente le diverse comunità energetiche locali. Il progetto è in forte crescita: oggi conta circa 80 soci, di cui 50 imprese, con oltre 250 utenze già coinvolte e diverse configurazioni territoriali già attive o in fase di attivazione. Nel corso del 2026 è inoltre previsto l’allaccio di nuovi impianti fotovoltaici per una potenza complessiva di circa 10 mw.

È già possibile aderire alle comunità energetiche attraverso una procedura completamente digitalizzata, accedendo al portale www.energiaromagna.it, senza necessità di modificare il proprio fornitore di energia o il contratto in essere.

Interverranno rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Faenza insieme a Emiliano Galanti, responsabile del progetto Energia Romagna, che illustrerà lo stato di avanzamento delle comunità energetiche nel territorio e le prospettive di sviluppo.

A presiedere l’incontro sarà Luca Leonardi, presidente della Cer Bassa Romagna e Romagna Faentina.

«Anche nel territorio della Romagna Faentina stiamo entrando nella fase operativa delle comunità energetiche - spiega Galanti -. Abbiamo già impianti connessi e comunità pronte a partire: ora l’obiettivo è coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini e imprese, perché più la comunità cresce, maggiori sono i benefici condivisi».

«Le recenti crisi internazionali dimostrano quanto sia strategico investire in autonomia energetica - aggiunge Paolo Lucchi, presidente di Legacoop Romagna -. Le comunità energetiche rappresentano una risposta concreta per territori e imprese: producono energia rinnovabile localmente, riducono la dipendenza dai mercati esteri e rafforzano la resilienza economica e sociale delle nostre comunità».

Legacoop Romagna associa 362 cooperative nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, che complessivamente sviluppano un valore della produzione pari a 7,5 miliardi di euro e occupano più di 25mila lavoratori; i soci sono oltre 320mila.