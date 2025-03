Sulla linea ferroviaria Faentina il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, è pronto a mettere risorse per trovare una soluzione definitiva ai molti problemi idrogeologici causati dalle ripetute ondate di maltempo e le conseguenti frane. Una situazione resa ancora più acuta dalle intense piogge di venerdì scorso, che hanno messo in ginocchio soprattutto il Mugello. Parlando coi giornalisti, a margine di un evento di Giovanisì, il governatore conferma: “Ieri abbiamo parlato col responsabile regionale di Fs, abbiamo stabilito i piani d’azione anzitutto. Da Faenza c’è un lavoro già in atto da parte di Rfi di analisi del territorio, di individuazione delle frane, di un lavoro da fare per tamponare e mettere in funzione il prima possibile il percorso ferroviario. Le frane però sono state tante, quindi dobbiamo dare una risposta strutturale”.

In questo senso, promette Giani, “farò un focus sulla Faentina e in generale sui collegamenti con Marradi, che è la propaggine della Metrocittà di Firenze e della Toscana, perché voglio arrivare a delle soluzioni che siano strutturali e definitive. Ho già detto ai sindaci di Marradi e Borgo San Lorenzo che faremo una riunione con loro e i tecnici perché, se c’è da mettere risorse per fare un intervento strutturale sulla strada che vada oltre la potenzialità dei Comuni, siamo pronti a metterci le risorse”.