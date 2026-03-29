Il Mei piange Riondino: “Impegno costante nel sostenere la cultura indipendente”

FAENZA. Anche il Mei, Meeting degli Indipendenti, «esprime profondo dolore per la scomparsa di David Riondino, artista e intellettuale di grande sensibilità, che ha segnato in modo significativo il panorama culturale e musicale italiano»

«L’ho sentito l’altro giorno per parlare della giuria di un contest, per il quale mi aveva dato preziosi consigli. Avremmo dovuto incontrarci presto, sia alla Scuola dei Giullari sia al mio Cantico Libero». Così lo ricorda Giordano Sangiorgi, sottolineando «la disponibilità, la generosità e l’impegno costante di Riondino nel sostenere la cultura indipendente e i nuovi talenti».

«Alla famiglia e ai suoi cari vanno le più sentite condoglianze da parte di tutto il Mwi», conclude Sangiorgi. «Buon viaggio, David».