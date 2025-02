Il faentino Stanislao Zama al game show di Max Giusti su Raidue

C’è anche un faentino tra i concorrenti ancora in gara al game show “99 da battere”, condotto da Max Giusti e in onda il lunedì sera alle 21.20 su Raidue. Si tratta di Stanislao Zama, 29enne titolare della palestra Kaizen Athletics e già conosciuto, oltre che come personal trainer, in quanto tecnico della nazionale di arrampicata sportiva. In “99 da battere” 100 concorrenti si sfidano in simpatiche prove di abilità con l’obiettivo di non arrivare mai ultimi. Alla fine ne resterà uno solo, che si aggiudicherà il montepremi di 99.000 euro in gettoni d’oro. Dopo la seconda puntata, sono rimasti in gara 67 concorrenti, tra cui anche Zama. L’appuntamento per tifare il faentino è per lunedì 24 febbraio alle 21.20 su Raidue.