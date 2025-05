Il Comitato Borgo Alluvionato di Faenza con la carriola e 20mila firme da De Pascale: “Mettete in sicurezza Lamone e Marzeno”

Sono arrivati con la carriola e hanno consegnato nelle mani del presidente regionale Michele De Pascale 20.000 firme raccolte tra gli alluvionati di Faenza. A due anni dall’alluvione che ha colpito la Romagna i residenti tornano a fare sentire la loro voce con un nuovo appello alla politica. Appello che è stato ascoltato oggi da De Pascale e dal commissario straordinario Fabrizio Curcio, che hanno incontrato per circa un’ora la delegazione del comitato Borgo Alluvionato negli uffici della Regione a Bologna. Con loro anche il sindaco di Faenza, Massimo Isola. Toni cordiali, anche se fermi, al termine del colloquio. “E’ una grandissima responsabilità per me - ha detto De Pascale accogliendo i plichi con le sottoscrizioni al piano terra della torre della giunta- ma fare una firma verso una istituzione vuole dire da qualche parte avere una speranza che quell’istituzione dia una risposta”. Perchè, sottolinea il governatore Pd, “quando non si ha una speranza che quella istituzione dia una risposta non si raccoglie neanche delle firme, se lo fai vuol dire che dentro di te hai la speranza che le cose cambino. Dopo tanti mesi non è scontato”. “Spero di potervi restituire queste firme alla inaugurazione della prima cassa di espansione”, ha concluso poi De Pascale sempre rivolto agli esponenti del comitato. “Aspettiamo questo appuntamento”, gli hanno risposto i residenti del faentino, arrivati in Regione in felpa gialla e la consapevolezza di rappresentare le preoccupazioni e le istanze di 20.000 concittadini.

Coloro che hanno firmato la petizione “chiedono la messa in sicurezza, chiedono che non si facciano altre chiacchiere e altre perdite di tempo. Perché il messaggio è chiaro, sull’asta del Lamone e del Marzeno il pericolo è ormai continuo, con tempi di ritorno di pochi mesi, non si parla più di anni”, dice al termine dell’incontro Danilo Montevecchi del comitato. Per questo “bisogna intervenire subito, la gente ha firmato chiedendo ‘intervenite subito, fate presto’. Questo è il messaggio che si è voluto lanciare. Le istituzioni mi sembrano che siano attente, hanno esposto alcuni progetti che sono in fase di elaborazione”.