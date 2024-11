I 1.100 partecipanti coprono 15 volte la circonferenza terrestre: Faenza premiata per il “Bike to work”

Il Comune di Faenza ha ricevuto un prestigioso riconoscimento europeo per il progetto “Bike to Work”, selezionato come “Good Practice” del programma europeo. Questa iniziativa si colloca tra le migliori pratiche innovative e replicabili a livello europeo per affrontare le sfide urbane, posizionando Faenza tra le 116 città premiate.

Il progetto Bike to Work, iniziativa promossa dalla Regione Emilia-Romagna e co-finanziata dal Comune di Faenza, rappresenta un esempio virtuoso di politiche locali integrate, che promuovono e valorizzano la mobilità sostenibile per diverse categorie sociali attraverso un approccio partecipativo alla governance. Nato come incentivo chilometrico per dipendenti di aziende private, il programma prevede il rimborso dei chilometri percorsi in bicicletta, tracciati tramite una app mobile. L’approccio ludico, con classifiche competitive e un sistema premiante per chi ottiene i migliori risultati, ha contribuito al successo dell’iniziativa.

Prima dell’avvio del progetto, oltre il 50% degli spostamenti quotidiani dei cittadini avveniva in auto privata, mentre solo il 14,6% utilizzava la bicicletta (dati 2020) negli spostamenti casa-lavoro. Con il Bike to Work, gli oltre 1.100 partecipanti hanno effettuato 188.357 viaggi, percorrendo 613.936 km (15 volte la circonferenza terrestre) e risparmiando circa 86.837 kg di CO2.