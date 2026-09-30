Granarolo Faentino, in casa aveva 5 chili di hashish, mezzo chilo di cocaina e 80mila euro in contanti: arrestato dai Carabinieri

Nella serata di ieri, martedì 29 settembre, i Carabinieri di Faenza hanno arrestato un trentenne italiano già noto alle Forze dell’Ordine per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno notato la presenza sospetta di un giovane nei pressi di un’abitazione di Granarolo Faentino. Sottoposto a perquisizione personale, il giovane, un venticinquenne italiano anch’egli censito nelle banche dati di polizia, è stato trovato in possesso di circa 6 grammi di cocaina e 7 grammi di hashish, a suo dire detenuti per uso personale. Per tale motivo, il venticinquenne è stato segnalato alla Prefettura di Ravenna.

I successivi approfondimenti hanno spinto i militari ad estendere il controllo e ad eseguire una perquisizione nei confronti del trentenne domiciliato nell’abitazione monitorata. All’interno dello stabile, l’attività di ricerca ha consentito di rinvenire un ingente quantitativo di stupefacenti, e nello specifico: 5 chilogrammi di hashish, circa 500 grammi di cocaina e 200 grammi di marijuana. Nel corso delle operazioni sono stati inoltre rinvenuti materiale vario per il confezionamento delle dosi, tre bilance elettroniche di precisione e la cospicua somma contante di circa 80mila euro, ritenuta provento dell’attività illecita.