Granarolo Faentino, convince un anziano a fargli un bonifico di 12.500 euro: denunciato per la truffa del finto Carabiniere

I Carabinieri della Stazione di Granarolo Faentino, al termine di una meticolosa attività investigativa, hanno denunciato un 44enne poiché ritenuto essere il presunto autore di una truffa aggravata ai danni di un anziano del paese. Le indagini dell’Arma sono partite dopo che la vittima si è presentata in Caserma in un evidente stato di panico, raccontando di aver effettuato un bonifico di 12.500 euro su di un conto corrente che gli era stato comunicato per telefono da una persona che si era presentata come un Maresciallo dei Carabinieri che gli avrebbe riferito che per via di alcuni problemi era meglio spostare i soldi su di un altro conto. I militari hanno immediatamente capito che l’uomo era stato oggetto di una truffa messa in atto con l’ormai e, purtroppo conosciuta, tecnica del “finto Carabiniere”. A questo punto hanno iniziato un’accurata indagine ed alla fine hanno dato un nome ed un volto al truffatore, un 44enne già conosciuto per i suoi trascorsi giudiziari, il quale è stato denunciato alla Procura della Repubblica per truffa aggravata. Per cercare di arginare questo fenomeno, i Carabinieri rinnovano l’invito alla cittadinanza a prestare massima attenzione a simili tentativi di truffa, ricordando che le forze dell’ordine non richiedono mai telefonicamente trasferimenti di denaro, né dati bancari.