Giuseppe Conte a Faenza: “Il Governo appoggia gli agricoltori dopo avere aggiunto solo nuove tasse” - Gallery

Il Movimento 5 Stelle oggi ha il suo quartier generale in Romagna. Giuseppe Conte e gli altri leader del Movimento sono infatti a Faenza per l’assemblea regionale del movimento e per ragionare sui coordinamenti territoriali e sulle prossime elezioni. Il leader dei pentastellati non ha fatto mancare le stoccate a Salvini per il limite dei 30 km orari, con uno sguardo sul futuro politico. La riunione al Pala Catttani si protrarrà fino al tardo pomeriggio con l’intervento di Conte.

La protesta degli agricoltori

Conte ha incalzato il Governo sulla protesta degli agricoltori di queste settimane: “Il Governo Meloni vorrebbe appoggiare la protesta dei trattori, ma cosa ha fatto per evitare che si arrivasse a questa situazione? Adesso i nodi vengono al pettine ma non sarà solo l’agricoltura, tutto il sistema economico e sociale italiano andrà in depressione, perché al posto degli investimenti sono arrivate soltanto nuove tasse. La cosa simpatica è che il Governo vorrebbe appoggiare la protesta dei trattori ma è lo stesso Governo che ha votato la Pac, è il Governo delle tasse. Adesso sono gli agricoltori, ma tra un po’ tutti i settori di attività, le famiglie e gli imprenditori scopriranno che nel loro settore di attività le tasse sono aumentate. Qui cosa ha fatto il Governo? Ha cancellato le agevolazioni Irpef per gli agricoltori, ha cancellato le decontribuzioni a favore dei giovani imprenditori agricoli e in più non ha rinnovato il credito di imposta che avevamo introdotto noi con Transizione 4.0 per agricoltura e pesca. Stiamo parlando di qualche centinaio di milioni per ogni misura che globalmente aggravano la posizione fiscale degli agricoltori”.