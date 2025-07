Giro d’Italia donne di ciclismo: come cambia la viabilità in provincia di Ravenna domenica 13 luglio

Il 36esimo Giro d’Italia Woman, con l’ottava tappa Forlì-Imola, domenica passerà anche a Faenza, Brisighella Riolo Terme. Previste modifiche al traffico. Lo annuncia la Provincia di Ravenna precisando che la tappa partirà da Forlì alle 10.40, con arrivo previsto all’autodromo di Imola alle ore 14.45 ed attraverserà il territorio della Provincia di Ravenna, a partire dalla strada statale 9 Via Emilia transitando per la circonvallazione di Faenza per poi raggiungere Brisighella e poi Riolo Terme e Imola. Tra Riolo Terme ed Imola si prevede che la gara effettui quattro giri del cosiddetto “circuito dei Mondiali del 2020” che impegna la SP 306 Casolana Riolese, la SP 65 Toranello e la SP 110 Mazzolano. I comuni interessati dall’evento sono: Forlì, Faenza, Brisighella, Riolo Terme e Imola.

Le strade interessate dal percorso di gara sono: S.S. n. 9 Via Emilia (tratto compreso tra Forlì e Faenza); Circonvallazione di Faenza; SP n. 302 Brisighellese Ravennate (tratto compreso tra Faenza e Brisighella); SP n. 23 Monticino Limisano (tratto compreso tra Brisighella e Riolo Terme); SP 306 Casolana Riolese a Riolo Terme (tratto compreso tra l’incrocio con la via Mazzolano/Massarenti e la via Toranello-Gallisterna); SP 65 Toranello (intero tratto da SP 306 fino a confine con Imola); SP 110 Mazzolano (intero tratto da SP 306 fino a confine con Imola). Per garantire la sicurezza dei partecipanti alla corsa e per predisporre i necessari dispositivi di sicurezza viene prevista la chiusura al traffico delle strade, con 45 minuti di anticipo rispetto al transito della carovana di gara, con riapertura subito dopo il passaggio del veicolo di “fine corsa”, (non appena saranno ristabilite le condizioni di sicurezza per la viabilità). A Faenza la via Emilia sarà chiusa circa alle 10, mentre la riapertura è prevista attorno alle 11.15

A Brisighella la SP 302 Brisighellese Ravennate e la SP 23 Monticino Limisano saranno chiuse a partire circa dalle 10.15 mentre la riapertura è prevista attorno alle 11.45. A Riolo Terme (compresa la località di Isola) si prevede una interruzione delle strade (SP 306 Casolana Riolese, SP 65 Toranello e SP 110 Mazzolano) per un tempo più lungo, a partire circa dalle 11 fino alle 15. Sul posto, le strade saranno presidiate da parte del personale di assistenza dell’organizzazione e delle Forze dell’Ordine, che potranno impartire puntuali prescrizioni agli utenti della strada. Il traffico potrà usufruire dei percorsi di deviazione sulla viabilità locale. Saranno previsti localizzati varchi di attraversamento in cui il transito sarà gestito dal personale di presidio e dalle Forze dell’Ordine. Ulteriori info potranno essere reperite direttamente sul sito del Giro d’Italia Women al seguente indirizzo: www.giroditaliawomen.it