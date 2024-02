Giornata Internazionale della Donna: il programma delle iniziative nell’Unione Romagna Faentina

Anche quest’anno, in occasione della Giornata Internazionale della Donna che ricorre l’8 marzo, si terranno in tutti i Comuni dell’Unione della Romagna Faentina eventi e iniziative che vogliono offrire l’opportunità di riflettere sul ruolo della donna nella società contemporanea e promuovere l’uguaglianza di genere nella nostra società.

La rassegna “Ma adesso io” da anni offre una vasta e variegata gamma di appuntamenti, in collaborazione con le molteplici realtà del territorio che si spendono quotidianamente per sostenere le donne nei vari ambiti della loro vita. Mostre, conferenze, dibattiti, teatro, cinema, musica e molto altro fanno parte di questo ricco calendario di iniziative, che è possibile trovare su tutti i siti istituzionali dei Comuni e dell’Unione, oltre che su Facebook ( https://www.facebook.com/events/410631731353474/?mibextid=zSY5dP ).

Tra i tanti, è significativo ricordare che quest’anno ricorre il trentesimo anniversario della fondazione dell’associazione SOS Donna, preziosa realtà locale che gestisce da anni il Servizio Fe.n.ice. - centro antiviolenza dell'Unione della Romagna Faentina. Il centro fornisce accoglienza e supporto, anche presso le case rifugio, a donne vittime di violenza coi loro figli/e, oltre a svolgere attività di prevenzione e sensibilizzazione su queste delicate tematiche.

“L'8 marzo è tutti i giorni, ma nella giornata internazionale dedicata ai diritti di tutte le donne, come collettività, vogliamo prendere questa occasione, che non deve essere unica, per riflettere sull'impatto che le disparità di genere ha sulla vita quotidiana delle donne, nel lavoro, nella famiglia, nello studio, nello sport, nella comunità – è il commento della Sindaca di Riolo Terme Federica Malavolti, Assessora in Unione con la delega alle politiche di genere – Le discriminazioni non sono lontane neanche dalle società culturali cosiddette emancipate. Nasce da qui il continuo bisogno di diffondere la consapevolezza sul tema del gap gender, il calendario dell’8 marzo “Ma Adesso Io” dell’Unione della Romagna Faentina è uno strumento per raggiungere questo obiettivo. Gli eventi sono 46 su tutto il territorio, un numero notevole che indica un fortissimo impegno delle amministrazioni dei sei comuni e delle associazioni locali per promuovere l'uguaglianza di genere e l'empowerment femminile.”

“Ma adesso io 2024” è un progetto realizzato dagli Assessorati alle Politiche di Genere dei Comuni dell’Unione della Romagna Faentina, con la collaborazione del Servizio Fenice ed il contributo della Regione Emilia-Romagna. Per saperne di più, visita il sito dell’Unione della Romagna Faentina.