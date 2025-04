Furgone investe e uccide in tangenziale operaio al lavoro per una ditta di Faenza

BOLOGNA. Un uomo di 59 anni, Francesco D’Alò, che stava lavorando per la ditta 3S Safety di Faenza ha perso la vita questa mattina all’alba attorno alle 5.30 sulla tangenziale di Bologna. La dinamica, informa Autostrade in una nota sull’accaduto, è ancora al vaglio della Polizia stradale, ma dalle prime ricostruzioni risulta che un furgone ha investito l’operaio che ha perso la vita e altre due persone sono rimaste ferite. La vittima stava sventolando una bandiera per segnalare i lavori in corso. Alla guida del furgone un ragazzo trasportato all’Ospedale Maggiore con codice di media gravità. Un collega della vittima è stato colto da malore. In corrispondenza dell’uscita obbligatoria allo svincolo 3 Ramo Verde, si sono registrate code in direzione della A14.