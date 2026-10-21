Forlì, va all’ospedale per una biopsia, muore 62enne faentina

Entrata nell’ospedale di Forlì per una biopsia polmonare, è morta la sera stessa. Un decesso che nessuno si aspettava; in primis i medici del “Morgagni-Pierantoni” che l’avevano sottoposta all’intervento per un sospetto nodulo sul quale occorreva indagare. E naturalmente lo choc ha travolto anche i familiari della vittima - marito, figlia e fratello di una donna faentina di 62 anni - che fino al 22 settembre scorso l’avevano vista sorridente e apparentemente in salute. Il loro esposto ha portato all’apertura di un fascicolo per omicidio colposo al momento ancora senza persone iscritte nel registro degli indagati. Il sostituto procuratore Antonio Vincenzo Bartolozzi ha ritenuto prioritario mettere sotto sequestro la salma e affidare al medico legale Donatella Fedeli l’autopsia per risalire con esattezza alle cause della morte.