Finalissima dei cocktail: derby romagnolo tra Longiano e Faenza

Sono Luca Cesaretti della Falegnameria di Longiano e Michael Limoni del Botanico di Faenza i due finalisti di ICooktail, la bartending competition fra i migliori cocktail bar della Romagna. Limoni ha conquistato i giudici Jonathan di Vincenzo e Federica Geirola con due drink ispirati alle serie tv “Big Bang Theory” e “The boys”, caratterizzati da un’eccellente preparazione e da una presentazione particolarissima. Dal canto suo Cesaretti ha proposto “Tempi d’oro”, tutto giocato su note gialle, e una particolarissima rivisitazione del Bloody Mary, convincendo la giuria non solo con le sue preparazioni, ma anche con la grande tecnica e la sua abilità nello storytelling. La sfida a due per conquistare la palma della vittoria andrà in onda mercoledì 27 dicembre alle 21,30 sul canale 518 di Sky e su un circuito di 20 televisioni regionali (in Romagna su Teleromagna, canale 14 e in replica anche il giovedì alle 23:30 e il venerdì alle 24:00). Anche la finalissima, come già la semifinale, si svolgerà nella cornice del Mercato Coperto di Ravenna per una sfida all’ultimo drink.