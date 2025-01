“Fiato al Brasile”: il festival di musica a Forlì e Faenza dal 3 al 9 febbraio

Dal 3 al 9 febbraio 2025 torna Fiato al Brasile, il festival che celebra l’incontro tra la musica italiana e brasiliana attraverso concerti e masterclass. Giunto alla sua XIV edizione, il festival si svolgerà a Faenza con alcuni appuntamenti anche a Forlì, presso il Liceo Artistico e Musicale “A. Canova”.

L’evento, organizzato dalla Scuola di Musica “Giuseppe Sarti” in collaborazione con enti locali e università brasiliane, offre un ricco programma di appuntamenti che coinvolgeranno oltre 40 tra allievi, artisti e docenti provenienti da diverse scuole e università di stati brasiliani come San Paolo, Santa Catarina e Rio Grande do Norte.