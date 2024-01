Festival di Sanremo, la Nuova Orchestra Santa Balera da Faenza porta il liscio da Amadeus: “Orgogliosi di voi”

La formazione della ‘Nuova Orchestra Santa Balera’, composta da musicisti e ballerini romagnoli, mercoledì 7 febbraio sarà protagonista della 74esima edizione del Festival di Sanremo. I 15 musicisti e 10 ballerini, provenienti dal circuito Vai Liscio della Regione Emilia Romagna, curata dal Mei di Faenza, sono infatti stati invitati da conduttore Amadeus, a esibirsi sul palco del teatro Ariston, tempio della musica italiana, in occasione dei 70 anni dell’inno delle nostre terre, brano scritto da Secondo Casadei nel 1954. I Santa Balera saranno quindi gli ambasciatori della Romagna portando nella prestigiosa vetrina di Sanremo un’atmosfera allegra e di giovialità e, come ha sottolineato Amadeus “festeggeranno i 70 anni di ‘Romagna Mia’ trasformando l’Ariston nella più grande balera d’Italia”.

Tra i componenti de la Nuova Orchestra Santa Balera cinque musicisti del faentino: Anna e Angela De Leo (del duo Emisurèla), Kevin Cimatti, Riccardo Monti e Samuele Sangiorgi di Fognano.

Il sindaco Isola: “Grazie a questi ragazzi”

“Siamo particolarmente felici della presenza della formazione Santa Balera al prestigiosissimo Festival della canzone italiana” ha detto il sindaco Massimo Isola. “Sarà una grande occasione -continua il primo cittadino- per celebrare i musicisti che hanno dato un’importante impronta culturale di un genere assolutamente riconoscibile, il liscio, espressione della musica popolare tipica della Romagna che da decenni fa ballare e divertire intere generazioni entrando di fatto a far parte dell’identità di questa terra. La presenza della Nuova Orchestra Santa Balera, in un anno così particolare per la Romagna, colpita duramente dalle alluvioni di maggio dello scorso anno, sarà inoltre l’occasione di testimoniare, in una vetrina seguita da milioni di spettatori, la voglia di rialzarsi e la tenacia di un popolo che malgrado le avversità ha saputo affrontare un dramma che ha travolto la Romagna. Un ringraziamento doveroso deve andare oltre che ai giovani che mercoledì saranno sul palcoscenico, ai quali facciamo i nostri migliori auguri, anche a Giordano Sangiorgi per il lavoro fatto sia in questa occasione ma anche per essere da sempre attento alla promozione musicale dei giovani nel territorio”.

La generazione Z del liscio

La Nuova Orchestra Santa Balera rappresenta la Generazione Z del Liscio, ed è un’orchestra composta da tutti giovani: 15 musicisti e 10 ballerini. I componenti della Nuova Orchestra di Giordano Sangiorgi, sono tutti musicisti che hanno progetti paralleli nel rock, nell’indie nel pop, nella musica d’autore e nel jazz e provengono dal circuito Vai Liscio della Regione Emilia Romagna e a cura del MEI, con all’interno il circuito Santa Balera che ha toccato 10 balere, avvicinando ancora più i giovani al liscio e al mondo del ballo.

In Emilia Romagna e in Italia le nuove leve si stanno appropriando del liscio e del folk come espressione di musica libera e indipendente in cui si può contemporaneamente recuperare la tradizione con un occhio alla sperimentazione e all’innovazione, senza omologarsi ai suoni commerciali.

I musicisti sono: Loris Casadei, Kevin Cimatti, Alessia Dalcielo, Angela De Leo e Anna De Leo, Christian Di Giacomo, Marika Lombini, Carlotta Marchesini, Andrea Medri, Matilde Montana, Riccardo Monti, Nicolò Quercia, Samuele Sangiorgi, Emanuele Tebaldi e la Dj Martina Gaetano.

Con loro i ballerini: Christian Ermeti, Elisa Fuchi, Francesco Amati, Micol Curzi, Matteo Carghini, Rachele Morri, Edoardo Silvi, Beatrice Biondi, Mattia Bonci e Alice Nicoletti.

È una produzione MEI - Meeting delle Etichette Indipendenti in collaborazione con Regione Emilia Romagna per la Campagna Verso il Liscio Patrimonio Immateriale dell’Unesco. La presenza al Festival di Sanremo vuole essere un omaggio al M° Secondo Casadei e ai Giganti del liscio come Raoul Casadei e Carlo Brighi in arte Zaclén, ma anche alla ripresa della Romagna e agli “Angeli del Fango” che si sono stretti attorno a questo inno nei momenti tragici dell’alluvione.