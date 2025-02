Ferrovie, protesta di massa e un manifesto per la linea Faentina GALLERY

BORGO SAN LORENZO. La sostituzione o l’ammodernamento dei treni, sanzioni per i disservizi da ridistribuire ai pendolari, scontistica o sospensione dei costi di abbonamento fino alla ripresa di un servizio accettabile, nuovo orario, con più corse, diurne notturne e “veloci”. Sono alcune delle proposte contenute nel “Manifesto per la Faentina” lanciato dai partecipanti alla manifestazione, promossa dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello e dal Comitato Pendolari “Mugello attaccati al treno”, che si è tenuta questa mattina a Borgo San Lorenzo contro i disservizi e per il futuro della tratta ferroviaria che collega Firenze a Faenza, usata ogni giorno da migliaia di pendolari per recarsi al lavoro o a scuola.

All’iniziativa sindaci e cittadini dei territori interessati dalla Faentina, quindi del Mugello e della valle del Lamone, ma anche alcuni comuni della Valdisieve.

Il Manifesto è stato sottoscritto da Unione Montana dei Comuni del Mugello e dal Comitato Pendolari “Mugello attaccati al treno”, dai Comuni toscani di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Fiesole, Firenzuola, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Godenzo, Scarperia e San Piero a Sieve, Vaglia, Vicchio, dai due Comuni romagnoli Brisighella e Faenza, da Cgil Cisl e Uil, Legambiente, Cna, Confcommercio e Confesercenti, Consulta dei Giovani – Marradi, I ragazzi di Brisi, Comitato Pendolari resistenti “Valdisieve”, Comitato “Giù le mani dal treno” Val Lamone.

I firmatari chiedono alle Regioni interessate, Toscana ed Emilia Romagna, di sottoscriverlo.

«La sottoscrizione del Manifesto - si legge nel documento - dovrà inoltre produrre una concertazione tra Città Metropolitana di Firenze, Provincia di Ravenna e gestori del Trasporto Pubblico Locale, per concordare e sottoscrivere una pianificazione degli interventi necessari (come parcheggi scambiatori, sistema di agevolazioni tariffarie per gli utenti più distanti...) volti a consentire un’alternativa sostenibile al mezzo privato, visti i target di riduzione delle emissioni (inquinanti e climalteranti) che i programmi comunitari e nazionali sopracitati ci obbligano a rispettare».