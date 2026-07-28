Faenza, vuole togliersi la vita: giovane donna salvata dalla Polizia di Stato

Attimi di grande tensione nel pomeriggio di ieri, lunedì 27 luglio a Faenza. Il tempestivo intervento degli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Faenza ha permesso di mettere in salvo una giovane donna che aveva annunciato al telefono la volontà di togliersi la vita. La Sala Operativa della Questura di Ravenna ha immediatamente attivato il protocollo di emergenza, avviando le operazioni di localizzazione e contatto. Rendendosi subito conto della gravità della situazione gli agenti del Commissariato manfredo con estrema professionalità e tempestività, hanno scavalcato il cancello della struttura dove la giovane verosimilmente viveva e arrivati all’interno dell’edificio la trovavano con un leggins legato al collo e a supporto nella parete. Gli agenti sono riusciti a liberarla dal cappio e ad adagiarla supina sul pavimento, permettendo così che riprendesse a respirare. Subito dopo la donna è stata affidata al personale sanitario che l’ha accompagnata all’Ospedale di Faenza per ricevere le cure necessarie.

Quella che poteva trasformarsi in una tragedia si è conclusa grazie alla prontezza e al tempestivo intervento degli operatori in divisa, un episodio che mette in luce l’importanza della solidarietà e della rapidità d’azione nelle situazioni di emergenza.