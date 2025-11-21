Faenza, volontario Anc preso a pugni e scaraventato contro un muro

Prima prende a male parole un volontario dell’Associazione nazionale carabinieri addetto al servizio di sorveglianza durante i Martedì d’Estate, poi per nulla rassegnato torna in auto e quando esce nuovamente passa alle maniere più forti colpendolo con pugni e scaraventandolo contro un muro.

Entrambi i protagonisti della spiacevole vicenda sono faentini e italiani: oggi la vittima ha 71 anni e l’imputato 54. Solamente con l’intervento di altre persone l’aggressore si sarebbe fermato a fatica.

Anche il volontario si è difeso alzando una transenna per ripararsi dall’aggressione, ma ciò non gli ha evitato di finire al pronto soccorso.

