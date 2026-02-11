Faenza: “Voglio farla finita”, i Carabinieri salvano un minorenne che sta per buttarsi dal ponte

La scorsa notte al 112 è giunta la chiamata di un giovane che ha manifestato all’operatore di turno la volontà di suicidarsi, indicando di trovarsi su un ponte di Faenza pronto a lanciarsi nel vuoto. L’operatore, ottenute le informazioni necessarie a localizzare il giovane, mentre lo intratteneva al telefono ha girato l’intervento ai Carabinieri della Compagnia di Faenza che hanno immediatamente inviato sul posto una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile.

I militari dell’Arma hanno in brevissimo tempo individuato il giovane sul Ponte delle Grazie, instaurando con lui una conversazione finalizzata a scongiurare il peggio. Per diversi minuti la chiacchierata è andata avanti in maniera serena, con il ragazzo che entrato in empatia con i militari ha raccontato loro i propri problemi personali che lo avevano portato a prendere quella decisione. Accortisi che il giovane non riusciva a tranquillizzarsi, bensì ribadiva con sempre maggiore decisione la propria volontà di lanciarsi nel vuoto, i militari intervenivano per scongiurare il peggio riuscendo con uno scatto repentino ad afferrarlo per le braccia mettendolo al sicuro. All’esito dell’intervento il giovane è stato riaffidato ai genitori ed alle cure del personale sanitario del 118, nel frattempo allertato e prontamente accorso sul posto.