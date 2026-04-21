Faenza, vivevano abusivamente in una casa e in uno stabile alluvionati: arresti e denunce

Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Faenza hanno eseguito una serie di servizi mirati a contrastare il fenomeno dello sciacallaggio e l’occupazione abusiva di immobili dichiarati inagibili o in fase di ristrutturazione, a tutela del patrimonio e della sicurezza dei cittadini. I Carabinieri della Stazione di Faenza Borgo Urbecco hanno arrestato un giovane straniero, pluripregiudicato, sorpreso all’interno di un’abitazione alluvionata attualmente oggetto di lavori di ripristino. L’uomo, che aveva terminato di scontare una pena detentiva solo pochi mesi fa, è stato colto in flagrante per il reato di violazione di domicilio.

A seguito dei successivi accertamenti in caserma, è emerso che il giovane era gravato da un ordine di espulsione pendente. Oltre all’arresto, è scattata dunque la denuncia a piede libero per l’inosservanza dell’ordine di lasciare il territorio nazionale.

I Carabinieri della Stazione di Faenza, invece, hanno effettuato un controllo all’interno di uno stabile alluvionato e dichiarato inagibile. All’interno sono state rintracciate tre persone, una donna italiana e due uomini stranieri, mentre erano intente a consumare stupefacenti. Per i tre è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica per invasione di terreni ed edifici ed inoltre sono stati segnalati alla locale Prefettura quali assuntori di droghe.