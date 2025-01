Faenza, violento tamponamento: ferita una 24enne

Le pattuglie del Nucleo infortunistico del comando della Polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina sono intervenute ieri mattina, intorno alle 9.30, in via Emilia Levante 19, all’altezza di un centro sportivo, per rilevare un incidente stradale. Due i veicoli coinvolti, entrambi diretti da Faenza verso Forlì: una Fiat Punto condotta da una giovane faentina e un’Audi A7 guidata da una donna di 34 anni.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti intervenuti sul posto, la pesante berlina tedesca ha violentemente tamponato l’utilitaria Fiat. Ad avere la peggio è stata la passeggera della Fiat, una 24enne di Faenza, che è stata trasportata con l’elicottero del 118 all’ospedale Bufalini di Cesena. La conducente al volante dell’Audi è rimasta illesa.