Faenza, viola il divieto di avvicinamento alla ex, aggredisce e minaccia i poliziotti: arrestato

FAENZA. Nel corso della serata le pattuglie in servizio di controllo del territorio del Commissariato di P.S. di Faenza, hanno identificato una cinquantina di persone, monitorando gli esercizi pubblici e altri luoghi di aggregazione giovanile.

Nello svolgimento dei servizi di controllo alle persone sottoposte a misure, gli agenti del Commissariato di P.S. di Faenza hanno appurato che un cittadino straniero, regolare sul territorio, di anni 34, nella serata di ieri, nonostante fosse sottoposto alla misura della Sorveglianza Speciale con obbligo di permanenza domiciliare, è stato rintracciato in pieno centro città. E’ stato appurato, inoltre che, poco prima, aveva violato anche un’altra prescrizione della medesima misura, avvicinandosi alla ex compagna, nonostante il divieto. In evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche ha reagito violentemente agli operatori, minacciandoli ripetutamente ed aggredendoli fisicamente. Per questo motivo è stato arrestato per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Il P.M. di turno ha disposto a carico del soggetto la misura degli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.