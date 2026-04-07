Faenza, via libera ai lavori alla palestra della scuola Carchidio e a due strade di Granarolo Faentino

L’amministrazione di Faenza ha dato il via libera a due interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza che interesseranno il patrimonio scolastico e la rete viaria del forese, per un investimento complessivo di 400mila euro.

Il primo intervento riguarda la scuola primaria Carchidio, in via Forlivese 7. Il progetto prevede il rifacimento integrale del soffitto della palestra del plesso, opera necessaria per garantire l’adeguamento alla normativa antincendio e la sicurezza degli spazi dedicati alle attività motorie degli alunni. L’intervento per una spesa di 200mila euro, finanziata tramite PNRR, secondo il cronoprogramma, l’aggiudicazione dei lavori dovrà avvenire entro il 30 giugno, con conclusione del cantiere fissata entro l’anno. «La sicurezza dei nostri bambini e la garanzia di spazi dove poter svolgere le loro attività motorie - sottolinea l’assessora Martina Laghi - sono temi fondamentali per questa amministrazione; siamo riusciti ad intercettare un finanziamento che andrà a risolvere le criticità rilevate nel tempo, riuscendo ad effettuare i lavori durante la sospensione delle attività scolastiche. Un intervento importante e tempestivo di edilizia scolastica. Complessivamente, per interventi diretti il Comune nel quinquennio ha speso quasi sei milioni di euro ai quali si aggiungono i cinque milioni, accantonati per la realizzazione della scuola primaria Girasole, travolta dall’alluvione del maggio 2023; a questi si aggiungono quasi 13 milioni di euro investiti dalla Provincia per gli istituti superiori del territorio (tra cui Liceo, ITI e Persolino Strocchi), per un volume totale di interventi sulle scuole di Faenza pari a 23,5 milioni di euro».

Parallelamente, la Giunta ha anche approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione della viabilità nella zona valle, in località Granarolo Faentino. Con uno stanziamento di ulteriori 200mila euro, finanziato tramite mutuo, si procederà al rifacimento del manto stradale e bonifiche della pavimentazione in via Marcella e via Cabrona.

In merito a quest’ultimo intervento, il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Andrea Fabbri ha dichiarato: «Proseguiamo con l’impegno nel monitoraggio e nella cura del nostro territorio, con un’attenzione anche alle frazioni e alla zona forese. Dall’inizio della legislatura abbiamo impegnato oltre 11 milioni di euro per il rifacimento delle strade comunali, a partire dalle aree colpite dall’alluvione, su una rete complessiva che conta circa 550 chilometri. Siamo consapevoli che tanto resta da fare, ma siamo, altresì, convinti che la programmazione puntuale degli interventi stia già portando benefici in termini di sicurezza e decoro. Sappiamo bene che le esigenze e le situazioni di disagio sono ancora numerose, aggravate anche dagli interventi legati alla pulizia della neve, nonostante i maggiori investimenti, ma stiamo recuperando velocemente. In questo quadro, la manutenzione di via Marcella e via Cabrona a Granarolo rappresenta una risposta concreta alle necessità di sicurezza e percorribilità espresse dai residenti: un tassello importante per garantire standard adeguati alla nostra rete viaria e migliorare la qualità della vita anche al di fuori del centro urbano».