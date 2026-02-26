Faenza, via Canal Grande: cambia la viabilità per due mesi

Per consentire i lavori di allacciamento e sostituzione della rete del gas, nel comune di Faenza sono previste modifiche alla viabilità in via Canal Grande. L’intervento, programmato da lunedì 2 marzo al 30 aprile, interesserà il tratto compreso tra l’intersezione semaforica con via Costa/via Bordini e la rotonda Donatori di Sangue (Rotatori dei Cappuccini) dove verrà istituito il senso unico di marcia con direzione Firenze–Ravenna, da monte verso il centro città.

I veicoli provenienti dal centro e verso Brisighella dovranno invece seguire un percorso alternativo: via Insorti, via Giuliano da Maiano, viale Marconi e via Firenze. Per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, nel tratto di via Giuliano da Maiano compreso tra il civico 3 e l’intersezione con viale Marconi sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata, valido 24 ore su 24 per tutta la durata del cantiere.

Nel tratto interessato dai lavori il semaforo di via Canal Grande resterà attivo. In base all’andamento del cantiere, verrà successivamente valutata la necessità di una chiusura completa della strada; in tal caso, sarà data preventiva comunicazione.

Il personale della ditta incaricata dei lavori garantirà l’accesso ai passi carrabili e agli ingressi pedonali presenti lungo i tratti oggetto dell’intervento.