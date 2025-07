Faenza, via ai campionati italiani di bandiera

Importante il sostegno di Bcc ravennate, forlivese e imolese, Faenza C’entro, Caviro e If tourism company. Oggi dalle ore 10 alle 17 ogni gruppo avrà 20 minuti a disposizione per le prove sul campo di gara.

Per assistere alle gare è stata allestita una grande tribuna, proprio al centro della piazza, inoltre tutte le esibizioni e le premiazioni (con opere in ceramica realizzate dalla Bottega La Vecchia Faenza in collaborazione con Ente Ceramica) potranno essere seguite su maxi schermo nell’area delle competizioni e sulle piattaforme web della Fisb, organizzatrice dell’evento insieme Gruppo Sbandieratori e Musici del Niballo, con il supporto della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Faenza, che ha investito 30mila euro.

Ad aprire i giochi sabato mattina sarà la specialità del Singolo (dalle ore 8). Il primo ad esibirsi sarà l’alfiere della Contrada San Giorgio di Ferrara, l’ultimo (alle 9.45 circa) il singolista del Gruppo Sbandieratori e Musici Borgo Viatosto. Ai faentini (Marco Bertoni del rione Verde e Raffaele Rampino del Rosso) , in forze al Gruppo sbandieratori e musici del Niballo, il sorteggio ha assegnato la 19^ e 20^ posizione. Alle 10 toccherà alle coppie: i primi saranno gli atleti del Rione Cattedrale di Asti, gli ultimi poco dopo le ore 12 quelli del rione Lama di Oria. I faentini Rampino/ Palomba del Rosso e Santandrea/ Emiliani del Nero usciranno per quarti e quinti. In serata (ore 20) saranno di scena le Grandi squadre e i Musici: i primi saranno i Principi d’Acaja di Fossano e chiuderanno (ore 23.10) gli Sbandieratori Arquatesi. Per Faenza è in gara il Borgo Durbecco (nona esibizione). Domenica si ripartirà alle ore 8 con le Piccole Squadre e con il Sestiere di Sant’Emidio Ascoli si chiuderà con il Borgo Don Bosco Asti. I sei faentini del rione Nero gareggeranno per quattordicesimi .