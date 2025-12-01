Faenza, “vi spiego io come investire”: il finto broker truffa 4 clienti e intasca 200mila euro

Diceva di essere un broker, si procurava clienti col passaparola nell’area di Ravenna e prospettava rendimenti elevati oltre a un “bonus” sul capitale investito per invogliarli ad farsi affidare più denaro, che poi spendeva per sé. In questo modo avrebbe truffato per circa 200.000 euro quattro persone. Una volta che aveva in mano le somme, infatti, spiega la Guardia di Finanza, dava ai clienti le credenziali per accedere a un sito creato ad hoc e consultare report dei guadagni finanziari realizzati. In questo modo le vittime credevano che tutto fosse trasparente, almeno fino a quando non chiedevano di disinvestire. A quel punto l’indagato accampava scuse e giustificazioni per ritardare la restituzione del denaro, chiamando in causa presunti controlli antiriciclaggio che allungavano le tempistiche per il rimborso. Da quanto accertato dalla Gdf con accertamenti bancari, gran parte delle somme che le vittime avevano affidato al “broker”, venivano trasferite su conti correnti esteri e rientravano poi in Italia “per soddisfare esigenze personali” del falso broker, “come ad esempio quelle connesse al pagamento di leasing per l’utilizzo di autovetture di lusso”.

I clienti truffati, peraltro, non riuscivano più a parlare col “consulente” che intanto si era reso irreperibile e si era trasferito in altra regione. La Finanza lo ha invece rintracciato e, in attesa del processo, dovrà ottemperare alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria disposta dal gip del Tribunale di Ravenna. Assieme a lui, indagato per esercizio abusivo dell’attività finanziaria e truffa aggravata è coinvolta nella vicenda anche una complice incaricata di gestire la rete dei clienti.