Faenza, vendemmia 2026 controlli dei Nas, sporcizia, deiezioni e vino irregolare: tre attività sospese, 15mila litri sequestrati

Muffe sui muri a ridosso delle botti, deiezioni di animali, centinaia di chili di uva decomposta, ma anche cucine abusive per la ristorazione non autorizzata e vini con etichette fuorvianti. È il bilancio dei controlli coordinati dai militari del Nas di Bologna nell’ambito delle verifiche annuali sulla filiera vitivinicola e sulle attività di vinificazione sul territorio. L’operazione, condotta in stretta sinergia con i funzionari dell’I.C.Q.R.F. (Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari) Emilia-Romagna e Marche, ha passato al setaccio circa venti strutture tra enoteche, aziende agricole, cantine e stabilimenti enologici tra il Faentino, la Bassa Romagna e il Bolognese.