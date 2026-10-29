Faenza, vendemmia 2026 controlli dei Nas, sporcizia, deiezioni e vino irregolare: tre attività sospese, 15mila litri sequestrati

Muffe sui muri a ridosso delle botti, deiezioni di animali, centinaia di chili di uva decomposta, ma anche cucine abusive per la ristorazione non autorizzata e vini con etichette fuorvianti. È il bilancio dei controlli coordinati dai militari del Nas di Bologna nell’ambito delle verifiche annuali sulla filiera vitivinicola e sulle attività di vinificazione sul territorio. L’operazione, condotta in stretta sinergia con i funzionari dell’I.C.Q.R.F. (Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari) Emilia-Romagna e Marche, ha passato al setaccio circa venti strutture tra enoteche, aziende agricole, cantine e stabilimenti enologici tra il Faentino, la Bassa Romagna e il Bolognese.

Locali abusivi e carenze igieniche

Le ispezioni hanno portato alla luce gravi criticità sotto il profilo igienico-sanitario e della sicurezza. In diverse cantine i militari hanno accertato la presenza di sporcizia stratificata, polvere, ragnatele e diffuse muffe nere vicino ai vasi vinari, oltre a deiezioni di roditori, gatti e scarafaggi. In alcuni casi sono state trovate persino uve stoccate dalle precedenti campagne vendemmiali ormai in avanzato stato di decomposizione. A questo si aggiunge la scoperta di sale degustazione, laboratori e cucine allestiti abusivamente per somministrare pasti caldi, salumi e formaggi agli avventori senza alcuna notifica sanitaria o piano di autocontrollo HACCP. Riscontrate irregolarità anche nella gestione dei prodotti fitosanitari, lasciati in armadietti non chiusi a chiave o in aree aperte accessibili al pubblico, in totale assenza di dispositivi di protezione individuali.

Sequestri e sanzioni