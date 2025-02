Faenza, vandalizzata la sede di Fratelli d’Italia: “Non ci faremo intimidire”

Vandalizzata la sede di Fratelli d’Italia a Faenza. Lo annuncia per prima la senatrice di Fratelli d’Italia Marta Farolfi. “I seminatori di odio e di violenza hanno colpito anche in Romagna. Nella notte la sede di Fratelli d’Italia a Faenza è stata deturpata con delle scritte e vernice. Questo gesto vile ed esecrabile si inquadra nel clima di odio e di violenza che le sinistre extraparlamentari spesso spalleggiate anche da forze politiche presenti in parlamento stanno mettendo in atto per fermare il buon governo del centrodestra e di Giorgia Meloni. Stiano certi questi loschi figuri che non ci faremo intimidire dalle loro bravate e continueremo con sicurezza la nostra attività politica e di governo a servizio dei cittadini romagnoli e di tutta la nazione”. La vetrina è stata imbrattata con vernice nera e la scritta “avevate Almasri”.

Amaro il commento del consigliere comunale Stefano Bertozzi di Fratelli d’Italia in merito all’accaduto: “Questo è solo l’ennesimo episodio, forse il più grave o il più eclatante che ha colpito i nostri luoghi. Ciò che provo è dispiacere, ma soprattutto rabbia, sapendo che questo gesto rimarrà impunito e sarà dimenticato. Posso solo dire che me l’aspettavo, noi cercheremo comunque di promuovere una politica sul territorio incentrata sui contenuti e sicuramente sporgeremo denuncia”.