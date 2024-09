Faenza, urta un’auto e si ribalta

Rocambolesco sinistro, ieri mattina verso le 9, in corso Europa, la principale strada del Borgo: una signora faentina di 80 anni alla guida di una Panda ha urtato un’auto in sosta irregolare fuori dagli appositi spazi, una Fiat Punto, finendo cappotta con le ruote al cielo.

Pur restando sempre cosciente, la donna è stata trasportata all’ospedale Bufalini di Cesena per accertamenti diagnostici. Oltre ai sanitari del 118 sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per gli accertamenti del caso e i vigili del fuoco per estrarre la signora dall’abitacolo.

La Panda stava procedendo da Porta delle Chiavi verso il centro città quando all’altezza del civico 24, poco prima dell’intersezione con via Cicognani, ha colpito con la parte anteriore destra la Punto in sosta ai margini della carreggiata, pare in doppia fila. La violenta collisione ha proiettato in aria l’utilitaria in modo inaspettato, facendola addirittura volare per una decina di metri prima di atterrare rovesciata al centro della strada.

Solo per caso non sono rimasti coinvolti altri veicoli o persone, in una zona molto frequentata a quell’ora. Vista l’età della conducente, a scopo precauzionale, è stato mobilitato l’elicottero di soccorso, atterrato all’interno della rotonda di via Fratelli Rosselli, per il rendez vous con l’ambulanza, il cui personale ha stabilizzato la donna e prestato le prime cure. Qualche disagio ha subito la viabilità gestita dalle forze dell’ordine. Sul posto anche i Carabinieri. Il giorno prima, martedì, un altro incidente anomalo si era verificato alla grande rotonda all’ingresso dell’autostrada, dove un’auto aveva impegnato la rotatoria controsenso scontrandosi frontalmente con un altro veicolo.