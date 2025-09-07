Faenza, uomo preso a pugni nell’auto e rapinato, arrestato colombiano

FAENZA. Colpisce con pugni al volto una persona seduta dentro un’auto nei pressi della stazione ferroviaria, gli spacca il telefono sul viso e gli porta via il borsello e i documenti. Un uomo colombiano è stato arrestato questa mattina dalle volanti del commissariato Ps di Faenza per il reato di rapina. La vittima dell’aggressione è stata trasportata al pronto soccorso e dopo le cure mediche è stata dimessa con 8 giorni di prognosi. L’aggressore, avvisata l’autorità giudiziaria, è stato tradotto al carcere di Ravenna.