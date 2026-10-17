Faenza, uomo e donna litigano sul treno: scattano un arresto e una denuncia

FAENZA. Litigano sul treno e finiscono nei guai. La Polizia di Stato di Ravenna ha proceduto all’arresto di un cittadino italiano per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale., rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale, porto di oggetti atti ad offendere e interruzione di pubblico servizio.

L’uomo era stato fermato dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Faenza nell’ambito dell’ordinaria attività di vigilanza e controllo del territorio alla Stazione Ferroviaria di Faenza, mentre stava litigando con una donna, all’interno di un treno regionale in quel momento fermo al binario. Al fine di garantire la sicurezza dei passeggeri e la prosecuzione degli accertamenti, gli operatori hanno fatto scendere dal treno i due che erano in evidente stato di alterazione riconducibile all’assunzione di alcol e li hanno accompagnati per l’identificazione al Commissariato.

I due però hanno assunto un atteggiamento aggressivo e non collaborativo nei confronti del personale di Polizia e l’uomo, che ha rifiutato di fornire le proprie generalità, ha opposto una resistenza fisica minacciando un agente. Inoltre è stato trovato in possesso (occultato in un borsello) di un taglierino con una lunghezza complessiva di 23 centimetri che è stato sequestrato. Quindi veniva tratto in arresto per i reati di resistenza e minaccia a P.U., rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale, porto di oggetti atti a offendere e interruzione di pubblico servizio.

La donna invece, che si trovava in stato di manifesta ubriachezza, occultava all’interno della borsa una dose di sostanza stupefacente di tipo eroina che è stata sequestrata. Per lei è scattata la denuncia.