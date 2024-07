Faenza, università: iscrizioni aperte a Chimica e Materiali

Anche nell’anno accademico 2024/25 il corso di laurea in Chimica e tecnologia dei materiali di Faenza è ad iscrizione libera. Le immatricolazioni aprono dal 25 luglio e terminano il 26 settembre.

Il corso si caratterizza per l’alta professionalità e le competenze che sviluppa negli studenti, insegnando partendo da zero a conoscere il mondo dei materiali applicati all’industria e garantisce tirocini in azienda al terzo anno.

Le percentuali occupazionali post-laurea sul territorio sono altissime e per il proseguimento degli studi c’è ampia scelta potendo selezionare un Master specialistico nei materiali compositi svolto in collaborazione con aziende oltre naturalmente a lauree magistrali di tipo chimico ma anche come ingegnere dei materiali.