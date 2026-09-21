Faenza, una vettura di Formula Uno della Racing Bulls alla “Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori”

Una vettura di Formula 1 della scuderia Visa Cash App Racing Bulls, i componenti ad alte prestazioni firmati Bucci Composites e i componenti ad alta performance per il motorsport realizzati da Blacks saranno queste alcune delle esperienze che il mondo del motorsport d’eccellenza del territorio faentino proporranno in occasione della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori a Faenza.

Sabato 26 settembre, dalle ore 17 alle 20, infatti, gli spazi del complesso Faventia Sales, in via San Giovanni Bosco 1, ospiteranno l’evento “Tecnopolo e innovazione sui materiali a Faenza: dalla ceramica al carbonio al C-HUB”. I materiali avanzati e l’innovazione tecnologica, ambiti cruciali per la competitività del distretto manifatturiero e applicati a settori strategici come motorsport, aerospazio, biomedicale, energia ed edilizia sostenibile, saranno i veri protagonisti della manifestazione. L’iniziativa, curata dalla sede faentina del Tecnopolo di Ravenna, offrirà ai visitatori e in particolare agli studenti interessati a percorsi di orientamento formativo e professionale l’opportunità di scoprire da vicino le soluzioni ingegneristiche e i materiali sviluppati all’interno dei centri di ricerca del territorio. Attraverso punti espositivi e informativi dedicati, i ricercatori illustreranno le peculiarità tecniche e i processi di trasferimento tecnologico all’industria dei componenti in ceramica, carbonio e materiali compositi. Oltre alle esposizioni tecniche, il programma prevede un momento d’intrattenimento con il gioco enigmistico “pesa il carbonio e la ceramica”, una sfida aperta ai partecipanti che potranno cimentarsi nell’indovinare il peso di vari campioni di materiale esposti.