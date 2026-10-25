Faenza, una rete di imprese per la manutenzione dei terreni e la cura delle aree verdi

Il territorio saluta la nascita di “Officina Foreste” una nuova realtà imprenditoriale strategica nei campi della movimentazione terra, manutenzioni e ripristini aree verdi e agricole, arboricoltura, cura del paesaggio, potature, abbattimenti, gestione e interventi anche in aree impervie, di difficile accesso, su superfici rimaste incolte e da recuperare all’agricoltura. Operativa da meno di un mese in tutta Italia e in particolare in regione, la rete di imprese ha inaugurato ieri la propria sede in via De Gasperi 109/A. Sono ben quattro le società interne alla struttura e altrettante in stretta collaborazione in modo da coprire un ampio spettro di operazioni, competenze ed esperienze. All’inaugurazione sono intervenuti il presidente Gian Marco Monti (ex assessore a Brisighella), il suo vice Andrea Gavellli, il responsabile tecnico Omar Chiozzini e il tesoriere Fabrizio Fabbri. A rappresentare il Comune, l’assessore Gianluca Baccarini che ha apprezzato «l’insediamento di un’iniziativa di valore, che mancava ad un simile livello in un territorio devastato dalle alluvioni e soggetto ai cambiamenti climatici, dove è strategico riportare il paesaggio al suo migliore aspetto e funzionalità».

“Officina Foreste” riunisce imprese che mettono in comune un parco macchine di oltre trenta mezzi, anche a conduzione robotica per l’utilizzo su argini scoscesi fino al 60% . La rete è in grado di operare con tecniche e attrezzi adeguati in zone difficili: «Il nostro motto – ha riferito Gian Marco Monti – è lavoriamo dove gli altri non possono arrivare, ciò significa offrire al committente un preciso riferimento e la possibilità di svolgere lavori complessi, organizzando gli interventi più appropriati».

La rete si è presentata particolarmente efficiente in territori collinari dove non sono poche le aree rimaste colpite da frane che hanno compromesso o reso difficoltoso l’accesso a poderi e coltivazioni. Con uno speciale mezzo robotico in dotazione è possibile per esempio intervenire per aprire nuovi varchi o percorsi interni alle proprietà, rendendo nuovamente produttive aree altrimenti in abbandono.

Nel campo della forestazione vi sono casi in cui le alberature non sono così facilmente raggiungibili e gestibili, perché sono sfuggite alla gestione e alle potature e hanno raggiunto dimensioni notevoli, perciò occorre intervenire con speciali attrezzature in modalità arrampicata “free climbing”: una tecnica specialistica, i cui operatori è difficile reperire e che la rete mette a disposizione. In un momento storico che vede il territorio in ripresa dopo danni incalcolabili dovuti ai fenomeni climatici la nascita di “Officina Foreste” rappresenta una sfida concreta alla mitigazione degli eventi e riparazione delle loro conseguenze, alla salvaguardia ambientale e adeguamento agli effetti provocati dal maltempo.