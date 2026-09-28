Faenza, “Un campione per amico”: il 7 ottobre arrivano Panatta, Lucchetta, Graziani e Castrogiovanni

Piazza del Popolo si prepara a trasformarsi in una palestra a cielo aperto per accogliere i valori e i protagonisti dello sport italiano. Mercoledì 7 ottobre Faenza ospiterà una tappa del tour nazionale “Un Campione per Amico”, la manifestazione che nell’edizione 2026 tocca dodici città lungo la penisola per promuovere l’attività motoria tra i più giovani.

Nel cuore della città verrà allestito un villaggio sportivo dove quattro figure di riferimento dello sport azzurro, Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Francesco Graziani e Martin Castrogiovanni, incontreranno i giovani per guidarli alla scoperta di tennis, pallavolo, calcio e rugby. La prima parte della giornata coinvolgerà oltre 500 alunni delle scuole primarie del territorio, impegnati in percorsi di gioco e confronto diretto con gli atleti. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, l’accesso sarà esteso all’intera cittadinanza e alle società sportive locali, a cui è stato rivolto un invito specifico a partecipare.

Per l’occasione verrà allestita una quinta area tecnica curata da Sport e Salute, riservata a pallacanestro, corpo libero ed esercizi motori, con uno spazio dedicato alle esibizioni delle associazioni faentine. L’evento, a partecipazione gratuita e con distribuzione di gadget per tutti i partecipanti, intende consolidare il legame tra le istituzioni scolastiche, le famiglie e il tessuto sportivo locale.

«Siamo molto emozionati di ospitare questo bellissimo evento - sottolinea l’assessora con delega allo Sport del Comune di Faenza, Martina Laghi - che vedrà quattro campioni proporre le loro attività alle bambine e ai bambini delle scuole primarie di Faenza. Sarà una bellissima giornata di festa all’insegna dello sport, dell’amicizia e della condivisione di valori importanti come il benessere e la salute. Un’iniziativa resa possibile anche grazie ai partner che la sostengono e che hanno scelto di condividere con noi questa giornata dedicata ai più giovani».