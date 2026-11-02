Faenza, ubriaco molesta i clienti del bar e aggredisce i Carabinieri: ferito un militare, arrestato 35enne

Notte di follia e violenza nel centro di Faenza, dove i Carabinieri e la Polizia di Stato sono dovuti intervenire d’urgenza in un noto bar della zona per segnalazione di una forte lite. Un 35enne del posto, già noto alle forze dell’ordine e in evidente stato di alterazione a causa dell’abuso di alcol, stava infastidendo pesantemente i clienti ed era fuori controllo.

All’arrivo delle forze dell’ordine, i tentativi di riportare l’uomo alla calma e di identificarlo sono stati del tutto inutili. Il 35enne si è scagliato con foga contro gli agenti e i militari, aggredendoli fisicamente e provocando il ferimento di uno di loro. Dopo una concitata colluttazione, l’aggressore è stato finalmente bloccato, condotto in caserma e arrestato per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Nella mattinata, a seguito del processo per direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto disponendo per l’uomo l’obbligo di firma quattro volte alla settimana.