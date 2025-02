Faenza. Travolta dall’auto dopo la ciclabile, a processo ci finisce la ciclista

Investita in bicicletta da un’auto mentre attraversava la strada, è stata multata per non aver dato la precedenza al termine della pista ciclabile ed è finita a processo. L’accusa: lesioni colpose nei confronti dell’automobilista che l’aveva travolta, una donna peraltro incinta. Tutta colpa di un cartello stradale e un tronco. Vale a dire l’albero cresciuto proprio davanti al cartello stradale che indicava il termine del corsia riservata a pedoni e velocipedi, oscurandolo. è probabilmente questa la ragione che è valsa all’imputata l’assoluzione.