Faenza. Trauma cranico cadendo in una buca, sei anni per essere risarcita dal comune di Rimini

Ci sono voluti ben sei anni e mezzo e due gradi di giudizio per far ottenere ad una 60enne faentina il risarcimento dei danni subiti per un trauma cranico riportato dopo una caduta per una buca presente sul marciapiede del centralissimo viale Vespucci di Rimini.

Un incidente che risale al 2018. Era il 30 dicembre. La signora stava passeggiando a fianco del marito nel rinomato tratto di strada che parte dalla zona del Grand Hotel e costeggia il lungo mare: trattandosi di una domenica e dell’antivigilia di capodanno, la zona era affollatissima. In agguato, l’attendeva una buca formatasi sul marciapiede, creata da due blocchi di selciato mancanti. Un’insidia praticamente invisibile, nascosta dai passi delle stesse persone che, a loro volta ignare del pericolo, precedevano la 60enne. E così, poggiando il piede sinistro nella buca, la donna perse l’equilibrio finendo per sbattere con violenza il volto a terra.

Trauma cranico, lesioni al viso e rottura degli occhiali da vista. Ecco le conseguenze del capitombolo. Soccorsa immediatamente dal marito e da alcuni altri passanti, fu trasportata in ambulanza all’ospedale di Rimini dove, prestate le prime cure, le fu diagnosticato un trauma cranico, con tumefazione dei tessuti ed escoriazione del labbro superiore.