Faenza. Trauma cranico cadendo in una buca, sei anni per essere risarcita dal comune di Rimini

è iniziato a questo punto un vero e proprio percorso ad ostacoli. Il primo, la decisione del Comune di Rimini di chiamare in causa la società Anthea srl quale impresa affidataria dei lavori di manutenzione delle strade. Poi è arrivata la pandemia a complicare la cose, facendo slittare le udienze a colpi di rinvii. Infine la prima notizia negativa: al termine della causa il Giudice di Pace ha respinto la domanda della signora, condannandola al pagamento delle spese di lite. Per sintetizzare ai minimi termini le parole del Giudice, la 60enne non meritava alcun risarcimento in quanto era stata disattenta.