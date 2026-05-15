Faenza, trasporta una tonnellata di rifiuti senza autorizzazione: 34enne denunciato

Un’operazione mirata al contrasto della gestione abusiva di rifiuti è stata portata a termine dal Comando della Polizia Locale dell’Unione Romagna Faentina. Nel corso di un servizio gli agenti di una pattuglia della Polizia Locale ha controllato un autocarro in sosta in un parcheggio pubblico in via Lacchini. Nel corso dell’attività è stata rinvenuta una quantità significativa di scarti stoccati nel cassone: circa 700 chilogrammi di materiale ferroso e metallico e oltre 200 chilogrammi di rifiuti ingombranti, tra cui tubature e pannelli di copertura in plastica.

Dalle verifiche documentali effettuate attraverso le banche dati della Camera di Commercio e dell’Albo Gestori Ambientali, è emerso che il conducente e proprietario del veicolo, un 34enne residente a Faenza, operava in totale assenza delle autorizzazioni previste dalla legge. Il 34enne è risultato privo di partita Iva e non iscritto ai registri necessari per la gestione e il trasporto professionale di rifiuti. Il pm di turno ha disposto il sequestro preventivo dell’intero carico. I rifiuti sono stati pesati e classificati presso la stazione ecologica di Faenza, per poi essere affidati in custodia giudiziale a personale specializzato del distretto di Hera. L’uomo è stato condotto presso gli uffici del Commissariato di Polizia per l’identificazione e la nomina del difensore, venendo formalmente denunciato per la violazione delle normative ambientali inerenti alla gestione non autorizzata di rifiuti. Gli atti prodotti sono ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.