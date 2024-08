Faenza, tragico incidente stradale: addio a Stefano Bettoli, titolare di “Dune Buggy””

In un incidente avvenuto giovedì poco prima delle 23 ha perso la vita Stefano Bettoli, faentino di 54 anni. Letale lo scontro in moto, una Yamaha 600, con una Peugeot 2008, in via Piero Della Francesca, all’intersezione con via Donatello.

Proprio su quest’ultima strada stava effettuando la manovra di svolta a sinistra l’auto, proveniente dal centro commerciale Filanda, quando dal senso opposto è sopraggiunta la moto. L’impatto - per cause ancora in corso di accertamento - è stato agghiacciante.

Il centauro dopo l’urto sulla parte sinistra della Peugeot è sbalzato contro il parabrezza, sfondandolo e finendo con il corpo quasi completamente dentro la vettura dal lato passeggero, pressoché a ridosso del conducente, un uomo di 34 anni, con il quale erano a bordo anche la moglie incinta e un figlio piccolo, provvidenzialmente seduti sui sedili di dietro.

Infatti solo le gambe del motociclista sono rimaste fuori, sporgenti dal parabrezza dell’auto: se qualcuno si fosse trovato sul sedile del passeggero, l’esito probabilmente sarebbe stato ancora più drammatico. Il decesso del centauro è stato istantaneo. Il mezzo a due ruote ha sorvolato l’auto andando a schiantarsi al centro della strada ad una decina di metri dal punto di impatto.

Alla scena ha assistito da meno di cinque metri una ragazza, rimasta pietrificata dalla scena, mentre era ferma con l’auto allo stop di via Donatello per dare la precedenza sia alla moto che sopraggiungeva, sia alla vettura che svoltava: «Si è svolto tutto in una frazione di secondo - ha raccontato a caldo -: nemmeno il tempo di rendermi conto. E’ stata una scena terrificante, sto ancora tremando. L’auto stava svoltando quando è arrivata la moto. C’è stato un botto enorme».

Lo schianto ha richiamato fuori casa anche numerosi residenti della zona, mentre la testimonianza dell’automobilista è stata utile alle indagini di ricostruzione della dinamica da parte della Polizia Locale dell’Unione Faentina, intervenuta per i rilievi, insieme ai sanitari del 118 che hanno constatato il decesso e fornito le prime cure agli occupanti della Peugeot, tutti feriti, ma in modo non grave.

Ad estrarre il corpo del 54enne ci hanno pensato i vigili del fuoco, che hanno aiutato anche la famiglia coinvolta ad uscire dalle lamiere, in particolare il conducente, sotto choc, rimasto bloccato sul sedile.

Tutta la famiglia è stata accompagnata in ambulanza al Pronto Soccorso dell’ospedale di Faenza per accertamenti, visto anche lo stato di gravidanza della donna e la tenera età del bambino.

Via Piero della Francesca e via Donatello sono rimaste chiuse al traffico fino al termine delle operazioni previste in questi casi.

Stefano Bettoli era una figura molto nota in città, titolare del negozio di calzature Dune Buggy al centro commerciale Le Cicogne, che conduceva, mentre la moglie e la suocera si occupavano dell’altro negozio con lo stesso nome in piazza del Popolo, vicino alla torre civica, quest’ultimo premiato come “Bottega storica”, in attività da oltre 50 anni. Entrambe gli esercizi ieri erano chiusi per lutto. Stefano Bettoli lascia anche due figli impegnati nello sport, con importanti titoli giovanili conquistati.